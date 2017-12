Como escolher a melhor escola para o seu filho?

Por Priscila Gil Neto

apoiovest@oficinadoestudante.com.br

É nesta época do ano que as escolas abrem novas vagas e os pais iniciam a busca por uma nova escola ou para matricular os filhos pela primeira vez. Centenas de dúvidas cercam essas escolhas e as famílias ponderam, as mais diversas possibilidades desde as mais práticas como distância, até as mais relevantes como qualidade, passando por valores e método de ensino utilizados.

Algumas famílias optam por escolher uma escola que já conhecem ou que foram indicadas por familiares e amigos, mas a pergunta que fica é: como fazer a melhor escolha?