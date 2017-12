Como criar hábito de estudo, rotina e organizar sua agenda?

Como fazer um planejamento semanal de estudos? Como organizar a rotina e a agenda?

O coordenador de Ensino Fundamental do Colégio e Curso Oficina do Estudante, em Campinas, Edvaldo Pereira Lopes, afirma que o aluno precisa formar o hábito de estudar. Para que o hábito seja formado, é preciso ter estímulo e apoio. Depois que o planejamento é elaborado, é necessário que exista apoio da família e dos professores para que o hábito seja formado.

“É preciso levar em conta que cada planejamento é individualizado, pois cada indivíduo tem uma necessidade específica. Cada pai vai orientar os filhos de forma diferenciada”, explica Edvaldo.

A família é responsável pela formação de hábitos, segundo o coordenador. “Se uma mãe não lê, fica mais difícil exigir que o filho crie esse hábito”, exemplifica.

Com relação ao hábito de dormir, por exemplo. “O jovem dorme sempre no mesmo horário? ”, questiona. Ele explica que, durante a adolescência, a produção do hormônio do sono fica retardada (ao contrário do que ocorre com adultos e crianças). Por conta disso, o adolescente leva até uma hora a mais para pegar no sono do que um adulto, por exemplo.