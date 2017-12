Bullying: precisamos falar sobre isso

Oficina do Estudante

Um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas brasileiras. A constatação é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que está no terceiro e mais recente volume. O estudo é elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e, nessa última edição, contou com a participação de 540 mil estudantes de 15 anos de idade, que, por amostragem, representam 29 milhões de alunos de 72 países.

No caso do Brasil, especificamente, 17,5% disseram sofrer algum tipo de agressão “algumas vezes por mês”; 9,3%, afirmaram que são alvo de piadas; 7,9%, que o são de rumores; 7,8%, que são excluídos por colegas; 5,3%, que têm objetos destruídos; 4,1%, que são ameaçados; e 3,2%, que são agredidos fisicamente.

Pensando nisso, a Oficina do Estudante, em Campinas, está realizado uma série de atividades de combate ao bullying. As atividades fazem parte do Projeto Oficina da Cidadania, que alerta e conscientiza os jovens para problemas cotidianos.

Na segunda-feira (22), o advogado Renato Savy palestrou na arena do colégio, que ficou lotada. Na quarta (24), os estudantes assistiram ao filme Corrente do Bem, e, na quinta (25), a Um Grito de Socorro.

Na próxima segunda (29), haverá um debate com um sociólogo, um psicólogo e duas vítimas – que já sofreram do transtorno, e, na terça (30), premiação de redações trabalhadas em sala de aula.

ATENÇÃO BIXO!

Bullying é agressão verbal, psicológica e/ ou física feitas a um colega, alvo de boatos e piadas, e que é excluído de forma proposital.