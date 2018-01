Atividades lúdicas extra sala incentivam aprendizado

O Colégio Oficina do Estudante não é somente uma instituição moderna, afinada com as últimas tendências de educação e que busca se renovar sempre. É mais que isso, a Oficina visa formar alunos altamente capacitados para vencer nos vestibulares e também na vida. E para isso acredita que as atividades extra sala são alternativas lúdicas para despertar o conhecimento nos alunos.

Algumas atividades desenvolvidas nos últimos meses:

“Bora lá”

O projeto “Bora lá” promove um verdadeiro encontro entre seus alunos no primeiro grande evento do nosso calendário. A edição deste ano trouxe aula fitness, torneio de futebol, futebol de sabão, bungee trampolim, piscina, brinquedos radicais e apresentação de banda. Tudo isso para recarregar a energia dos alunos para o ano letivo e vestibulares!

“Dê o click!”

O “Dê o click!” incentivou alunos a colher registros fotográficos do município. O tema desta edição foi “As 7 Maravilhas de Campinas”, no qual foram selecionadas 6 fotos, sendo 3 do Ensino Fundamental e 3 do Ensino Médio, ganharam espaço no “Oficina Cultura”, um ambiente dedicado a valorizar produções culturais.

Unicamp desafia alunos da Oficina

Quando o assunto é pesquisa, a Unicamp – Universidade Estadual de Campinas vem a cabeça. Em parceria com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, a Oficina do Estudante recebe anualmente o“Oficina Desafio”, projeto educacional voltado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

Concebida como um programa itinerante, o Oficina Desafio é uma oficina ambulante construída em um caminhão com o objetivo de estimular a criatividade, o trabalho em equipe e a capacidade de resolver problemas através de desafios.

Os participantes foram convidados a projetar, construir e operar um equipamento para resolver um problema proposto. Nesta edição, os alunos receberam como desafio a construção de uma estrutura para captar água da chuva e reaproveitá-la nos banheiros de uma casa. Depois de soltarem a criatividade e terem seus projetos construídos, eles foram apresentados aos outros alunos.

Rota Cultural Oficina

Saindo dos limites de Campinas, os alunos do Ensino Fundamental participaram de uma viagem diferente. Como parte do projeto “Rota Cultural”, eles foram até São Paulo para uma visita ao Museu Catavento. Por lá, tiveram a oportunidade de ver os conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática por meio de experiências lúdicas, criativas e divertidas.

Oficina Cultural Pais e Filhos

Um dos projetos bem legais foi a criação do Oficina Cultural Pais e Filhos, que reúne pais e filhos para um evento extracurricular.

No último sábado (14), a Oficina deu prosseguimento ao projeto Oficina Cultural Pais e Filhos e reuniu pais e filhos para um evento extracurricular.

As famílias foram recebidas no colégio para um delicioso coquetel e depois seguiram todos juntos para a apresentação do espetáculo “Raia 30 – O Musical” Theatro Municipal de Paulínia. O projeto celebra as três décadas de carreira de Claudia Raia, com direção de José Possi Neto e texto de Miguel Falabella.

Projeto Geração Z

No intuito de discutir a importância da internet na vida dos jovens, a Oficina recebeu o youtuber Muca Muriçoca. O cara, que é uma sensação da internet, conversou, falou do seu dia a dia como youtuber e do sucesso com o canal no Youtube que aborda games, eventos e cultura pop em geral.

