Aprender com o dia a dia de um dos melhores hospitais do mundo

Fala galera, tudo certo?

Vocês já pensaram em saber como é o dia a dia da profissão que quer seguir? E que tal conhecer como os melhores profissionais do país trabalham no cotidiano? Bom, foi com isso em mente que a Oficina do Estudante levou a turma de medicina do curso pré-vestibular para visitar um dos hospitais mais importantes da América Latina, o Hospital Israelita Albert Einstein.

Os alunos também visitaram a Faculdade de Medicina da instituição. Na verdade, foi mais do que uma visita. Além de vivenciar o dia a dia de uma faculdade de medicina e de um hospital, os alunos puderam conversar com os médicos, sentirem na pele o que é trabalhar com as ciências médicas e se inspirar ainda mais para prestar o vestibular.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo mundo sabe que não é fácil passar em medicina. Horas de estudos seguidas, concentração e, em alguns casos, até colocar a vida social de lado. Mas se tem uma coisa que essa visita fez foi mostrar que todo esse esforço para entrar na faculdade e todo o esforço que eles terão para se formar durante os seis anos vale muito a pena.