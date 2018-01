A importância de se trabalhar a interdisciplinaridade

Fala galera, tudo bem com vocês?

Uma mudança que poucas vezes reparamos é o quanto as gerações atuais são diferentes. As diferenças são tantas que cinco anos de diferença parecem 50. Isso tudo podemos atribuir ao avanço tecnológico da nossa sociedade.

Antigamente, nos tempos dos nossos avós e bisavós, as mudanças e diferenças entre gerações eram mínimas, pequenos detalhes.

E como tudo na vida tudo precisa se adaptar, inclusive a educação. Hoje em dia, tudo está interligado. É difícil estudar matemática ou física atrelar com geopolítica e história.

Pensando nisso o Colégio e Curso Oficina do Estudante sempre promove aulas disciplinares para os alunos terem uma visão mais ampla sobre determinado assunto. A interdisciplinaridade faz parte da educação do cotidiano, do que os alunos irão aprender e realmente usar no dia a dia de suas vidas.

No último final de semana, um dos temas mais importantes para as provas deste ano: endemia. O assunto foi abordado sob a ótica das disciplinas de Biologia, Geografia, História e Linguagens. A aula chamou muito a atenção dos estudante, que mais do que aprovaram a iniciativa.

Para quem consegue usar o Facebook, o Twitter e ainda conversar na mesa do jantar, estudar para o vestibular matérias interligadas deve ser moleza, não?