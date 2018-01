A hora da escolha: Estudar ou não estudar fora do país?

A pouco menos de 3 meses para o fim do ano, muitos jovens já intensificam os estudos e se preparam para prestar o vestibular e ingressar no ensino superior. Logicamente, todos querem entrar para as melhores universidades. Para outros, no entanto, a possibilidade de realizar todo esse processo no exterior é bem mais sedutora. Mas afinal, o que atrai esses alunos para fora do país? Dado o momento político e econômico pelo qual o Brasil vem passando, é a hora certa para morar e estudar no exterior?

Buscando aproximar estudantes interessados e universidades, o Colégio Oficina do Estudante recebeu nesta sexta-feira a Linden University Fair, um projeto da empresa Linden e do governo norte-americano que tem como meta apresentar a estrangeiros o sistema de ensino do país. 17 das mais renomadas instituições estiveram representadas em estandes com folders, informações e fichas de inscrição dos colleges. Antunes Rafael, professor e coordenador do Ensino Médio, que estudou no exterior, aconselha: “Esse tipo de experiência é muito enriquecedora para quem passa por ela. O aluno tem contato com outras culturas, outro modo de aprendizado. Ter a oportunidade de conhecer essas possibilidades em eventos como este, é ótimo”.

Com a população brasileira crescendo a cada dia nos EUA e as recentes facilidades para se conseguir o visto, os jovens veem a terra do tio Sam como uma nova possibilidade de crescimento pessoal e profissional. Além disso, dentre os fatores mais importantes para essa escolha estão, por exemplo, as instituições de ensino de alta qualidade, abertas principalmente ao campo da pesquisa.

Para Donald Occhiuzzo, representante da Linden no Brasil, esse tipo de evento é essencial para quem quer crescer e viver novas experiências fora do país: “As vezes o estudante pesquisa mas não encontra as respostas das quais precisa. Você ter alguém que é norte-americano, falando da universidade na qual ele mesmo estuda, é diferente. O contato é mais próximo. É mais verdadeiro.”