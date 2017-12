Oficina recebe refugiado sírio

Kamel contou que a mídia síria é toda controlada pela família de Bashar al-Assad e que ela faz propaganda do governo. Mídia livre só a internacional, citando a Al Jazira. Contou também que, desde cedo, nas escolas, as crianças são ensinadas a gostar e a admirar o presidente.

Zinou veio para o Brasil com o pai, a mãe e duas irmãs fugindo do confronto que já deixou pelo menos 4,8 milhões de refugiados. Afirmou que gosta tanto do Brasil, que pretende se estabelecer definitivamente por aqui. A família dele não sabia falar português, mas aprendeu o idioma e abriu um restaurante de comida árabe.

Relatou que o Estado Islâmico chega a ser muito mais violento que o ditador, e que o grupo terrorista mata as pessoas na rua por atos banais, como beber, por exemplo. Lembrou que as execuções são feitas com muita crueldade, como por degolamento. Disse que, por isso, ele quer que Assad permaneça no poder.