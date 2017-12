Aluga-se ou alugam-se?

No entanto, se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo com o “ se”, o sujeito torna-se indeterminado. Assim, nunca, jamais o verbo irá para o plural, ou seja, sempre deverá estar na 3ª pessoa do singular. Ressalta-se que o sujeito aqui é indeterminado e o “ se” é chamado de índice de indeterminação do sujeito.

Observe que esta oração está correta: Precisa-se de bons livros. Nela, o sujeito é indeterminado“ de bons livros” é objeto indireto. As regras discutidas, hoje, são válidas para todos os verbos transitivos diretos ou indiretos e verbos intransitivos.