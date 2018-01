Alto nível de estresse e ansiedade dos vestibulandos: como acalmar os ânimos

E aí, pessoal?

As provas de vestibular se aproximando deixam a maioria dos alunos nervosos e ansiosos, não é? Se as avaliações do colégio já são motivo de nervosismo, imagina as provas que podem definir o rumo da vida de cada um!

A ansiedade que toma de conta da galera durante o período em que eles estão se preparando para enfrentar as provas dos vestibulares pode atrapalhar o desempenho de muita gente.

O reflexo do grande mal-estar físico e psíquico; de toda a aflição e agonia vividos pelos jovens, aparece nos resultados das avaliações – feitas pelos estudantes que estão no 3º ano do Ensino Médio – e também dos simulados – que são provas preparatórias para os exames de vestibular que são importantes para o treino físico e psicológico antes da prova).

O alto nível de estresse pode refletir, portanto, no resultado das aprovações dos vestibulares. “Nós, professores, costumamos dizer que 40% do desempenho dos alunos na hora da prova está associado a preparação psicológica, de fatores emocionais, e 60% está ligado à questão do conteúdo”, explicou o coordenador de Ensino Médio da Oficina do Estudante, Antunes Rafael. Segundo o coordenador, geralmente o aluno que não passou no vestibular e que presta novamente o exame é um aluno mais nervoso, mais ansioso. Ele explica que na hora da prova, se ele não tiver um autocontrole, isso pode impactar no resultado.

“O principal papel que a escola tem é o treino. A ansiedade é calibrado a medida que é feito o exercício de repetição, o treino, a quantidade de simulados que a Oficina oferece ao alunos, é justamente para quebrar a ansiedade de um dia oficial de provas”, explica o professor.

O estudante é submetido a todo o aparato que ele terá em um dia oficial de provas de vestibular: rigor no horário, quantidade de questões, perfil da prova – que é adequado para exame que ele está buscando. Isso vai quebrando a ansiedade e dando mais segurança. “O dia que o vestibulando vai fazer a prova, é como se ele estivesse vindo aqui, fazer um simulado. Ele já fez isso tantas vezes ao longo do ano, que é só mais um dia de prova”, conclui.

Esporte e lazer

Outras medidas são essenciais para aliviar o estresse, como fazer atividades físicas e de lazer no ano em que ele vai prestar a prova. É importante ainda ressaltar que a família, amigos e professores devem evitar a pressão excessiva sobre o estudante, pois podem prejudicá-lo ao invés de ajudá-lo.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante