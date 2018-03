Pedagoga do Colégio Nova Visão fala sobre o conceito de Psicomotricidade

A Educação Infantil é de extrema importância para o desenvolvimento intelectual da criança e para isso, vários aspectos que envolvem a Psicomotricidade devem ser considerados.

Para a pedagoga e mantenedora do Colégio Nova Visão, Monica Lopes de Oliveira, “a psicomotricidade é um processo de maturação do corpo, a origem das aquisições cognitivas afetivas e orgânicas sendo sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nessa ciência o corpo é visto como um ponto de referência e o seu interesse como o principal objeto do estudo. As alterações corporais se baseiam em pesquisas bibliográficas e exploratórias que tem por objetivo o fortalecimento motor da criança.

Segundo a pedagoga Monica para que a ação seja bem sucedida deve-se adequar e respeitar a etapa de desenvolvimento individual de cada criança, para que ela conquiste à percepção de si mesma e a relação que pode ter com o espaço físico e humano que a rodeia. “No Colégio Nova Visão, incentivamos os bebês de zero a 36 meses a se familiarizarem com a imagem do próprio corpo, explorando as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação, incentivando a aprenderem a se deslocar com destreza progressiva no espaço ao andar, correr e pular, tornando-os confiantes em suas próprias capacidades motoras e explorando desta forma, as possibilidades dos movimentos de preensão, encaixe, lançamento, para o uso de objetos diversos”.