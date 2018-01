Crianças do Colégio Nova Visão aprendem conceitos de sustentabilidade nesta Primavera

Os alunos da Educação Infantil do Colégio Nova Visão, localizado no bairro da Casa Verde, em São Paulo tem sido preparados e motivados a se tornarem cidadãos conscientes.

Os espaços da escola nesta Primavera estão enfeitados com flores e vasinhos de plantas confeccionados com garrafas pet, e foram os próprios alunos que fizeram, informa a pedagoga e mantenedora do Colégio Nova Visão, Monica Lopes.

Ela cita que a escola e a família devem trabalhar juntas, de modo que se a criança for sempre motivada poderá se tornar um cidadão com uma consciência ambiental melhor, “os pais comentam que os alunos levam para casa os costumes da escola, por exemplo, a separação do lixo orgânico e do reciclável”, desta forma o conceito de sustentabilidade se constrói nesta faixa etária tão importante para a formação humana.