Colégio Nova Visão realiza projeto de conscientização da Pátria

A semana de comemoração da Independência do Brasil foi explorada junto as crianças da Educação Infantil no Colégio Nova Visão.

Os alunos ouviram o Hino da Independência e participaram de várias atividades e brincadeiras com o tema, desenvolvendo assim o sentimento de amor e valorização a Pátria amada que é nosso Brasil.

A atividade foi desenvolvida com o objetivo de incentivar os pequenos a valorizarem a Pátria, proporcionando desta forma situações de brincadeiras diversas, desenvolvendo a linguagem oral e corporal e incentivando o amor à Pátria.

Os alunos cantaram a música Marcha Soldado e fizeram trabalhos com a Bandeira Nacional, as educadoras ajudaram na confeccção de chapeuzinhos representando o Dia da Independência comemorado em 7 de setembro.