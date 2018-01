Colégio Nova Visão realiza ação lúdica de contação de historias com os alunos da Educação Infantil

A contação de historias consiste numa estratégica pedagógica que pode favorecer de maneira significativa a prática docente na educação infantil.

A escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil.

Para a Pedagoga e Mantenedora do Colégio Nova Visão, Profª Mestre Monica Lopes, a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil como uma atividade interativa e pedagógica mediada pelo educador, pois toda história, por mais simples que pareça, transmite informações que se transformam em conhecimento pela interação, de uma forma criativa e reflexiva, proporcionando na linguagem oral riqueza de repertório vocabular.

Para essa atividade a história escolhida foi a tradicional “Chapeuzinho Vermelho”, com isso, o Colégio Nova Visão abre duas novas vertentes para os pequenos a primeira é para a importância do livro e da leitura e a segunda a do estímulo para o faz de conta em que os alunos são levados a viverem de forma positiva dos contos, uma vez que personagens caracterizados fizeram parte do projeto, ampliando a compreensão construtivista da fábula.