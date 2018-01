Colégio Nova Visão realiza ação de educação para o trânsito

A equipe do Colégio Nova Visão trabalhou recentemente com os alunos de zero a três anos uma atividade especial sobre a educação e segurança no trânsito. Durante a ação informações de como atravessar na faixa de pedestre, a importância de ficar na cadeirinha e parar no farol vermelho e seguir no verde foram ensinadas.

A ideia da atividade é simular ações corriqueiras do trânsito e com isso, conscientizar as crianças desde pequenas para que no futuro virem motoristas e pedestres que saibam respeitar adequadamente a sinalização de trânsito.

Para a pedagoga e mantenedora Monica Lopes, “essa atividade é importante principalmente por conscientizar as crianças na hora de viajar na cadeirinha porque é muito comum os pais comentarem que os filhos tem muitas vezes até uma certa resistência e alguns ainda choram ao usar o equipamento”.

Nesse projeto valores como respeito, cortesia, solidariedade são fortemente enfatizados, ajudando na construção de adultos mais gentis e cooperativos.