Colégio Nova Visão fala sobre a importância do acompanhamento familiar na Educação Infantil

Não é de hoje que se discute a questão da importância do acompanhamento familiar no processo de ensino-aprendizagem da criança, para a pedagoga e mantenedora do Colégio Nova Visão, Monica Lopes, esse relacionamento é de supra necessidade para a construção da identidade infantil, além de contribuir auxiliando a criança a ter autonomia, responsabilidade e aprimorando desta forma, o desenvolvimento intelectual, moral e na formação do caráter individual geral.

Essa relação entre escola e família é positiva porque enfatiza que a instituição escolar tem uma grande importância no que diz respeito ao envolvimento das práticas pedagógicas e da família desta forma, se concretiza como uma extensão das práticas familiares, atuando na educação infantil como um regime de parceria, favorecendo assim, a troca de conhecimento e a construção da personalidade da criança.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse relacionamento tem por objetivo visar acima de tudo o comprometimento mútuo e mostrar que é possível melhorar a socialização, mantendo o respeito e a confiança na escola. No Colégio Nova Visão os pais são convidados a participar de uma interação semestral que é mais que uma reunião de pais, durante o evento são abertas reflexões e dinâmicas, em que fica claro a importância de cada aluno e da participação familiar na interação educativa de forma mais crítica e elevada para todos.