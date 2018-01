Colégio Nova Visão cria Guia da Família

A pedagoga e mantenedora do Colégio Nova Visão, Monica Lopes de Oliveira ciente da constante preocupação que os pais sentem ao matricular seus filhos na Educação Infantil, criou em conjunto com a equipe de coordenação pedagógica da instituição um Guia da Família, trata-se de um pequeno informativo com o objetivo de conscientizar os pais de como deve ser feita a escolha da escola e qual é a melhor forma de acontecer a adaptação.

Entre os destaques apresentados estão dicas que muitas vezes acabam passando despercebidas na hora de conhecer uma escola. Observar o ambiente no qual, a criança irá passar praticamente seu dia todo é de extrema necessidade.

Outra dica do Guia da Família é avaliar mais detalhadamente e conhecer a Proposta Pedagógica, que deve atender as expectativas da família principalmente em relação à aprendizagem e a todo o processo de alfabetização.

O texto destaca a importância do brincar como atividade fundamental no desenvolvimento cognitivo e na identidade da autonomia das crianças.

A publicação apresenta informações sobre a adaptação escolar e a forma de integração que cada criança necessita para manifestar suas emoções por meio de brincadeiras. Um ponto para os pais ficarem mais tranquilos é entenderem que o choro é comum e faz parte do processo adaptativo, mas que o mesmo com o passar do tempo deve ser minimizado. A família tem que estar ciente que o comportamento da criança no caminho à escola deve sempre ser levado em consideração desde o momento de vestir o uniforme até o entusiasmo em contar como foi o dia na escola, pois elas são extremamente autênticas e manifestam com facilidade os sinais de que a adaptação esteja sendo feita com êxito.

A interação da criança feita corretamente garante o bem estar tanto dos pais quanto dela mesma e privilegia a relação humana devido às constantes trocas de conhecimento o que automaticamente resulta na melhoria da qualidade ensino e do pleno sucesso na adaptação.