é uma das cinco unidades da Associação Pela Família, instituição sem fins lucrativos, que desde 1956 realiza seu trabalho por meio de duas unidades socioassistenciais (Centros de Convivência Gracinha e Clarisse Ferraz Wey), onde são desenvolvidas atividades educativas e culturais com crianças e jovens em alta vulnerabilidade social, e da atuação nas três unidades escolares (a Nova Escola, a Escola Colibri e o Gracinha – Escola Nossa Senhora das Graças), nas quais, além dos(as) alunos(as) pagantes, há também a concessão de bolsas de estudo. O principal objetivo da Nova Escola é contribuir para o desenvolvimento pleno de seus/suas estudantes, visando sua autonomia e o fortalecimento dos valores da cidadania por meio da oferta de ensino de qualidade, que capacite o(a) aluno(a) a fazer boas perguntas para compreender as mais complexas exigências do mundo contemporâneo. Inspirada nos princípios de igualdade e liberdade, e em acordo com a diretriz nacional para o ensino, de articulação entre mundo do trabalho e prática social, realiza seu principal objetivo no desenvolvimento do currículo, que se dá por meio da experimentação e da reflexão nas diferentes áreas do conhecimento, aproximando formação teórica e formação prática; humanismo e tecnologia. www.novaescola-sp.g12.br