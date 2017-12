Sustentabilidade: livros para trocar – e economizar!

Em todo fim de ano, surge uma grande preocupação nos pais: os gastos com o material escolar dos filhos. O planejamento para o ano seguinte tem de começar desde já, uma vez que os preços sobem consideravelmente, nessa época do ano. Não apenas se gasta com lápis, canetas e cadernos, mas também, com os livros didáticos – que podem sair bem caro, estourando o orçamento familiar. Pensando nisso, muitas escolas têm organizado feiras de livros didáticos, onde os pais podem adquirir livros a preços reduzidos.

A iniciativa baseia-se na doação ou venda a preços irrisórios de livros seminovos por parte dos pais. Um pai que tem um filho no 7º ano, por exemplo, pode doar os livros usados neste ano e adquirir livros que serão utilizados no ano seguinte. Assim, não só ele ajuda outros pais, como também consegue economizar. O Colégio Nossa Senhora do Morumbi já investe nessa estratégia, que costuma ser abraçada pela maior parte dos pais. A feira costuma se estender de dezembro até fevereiro, para que todos tenham tempo de participar.

Vale sempre lembrar que, para que essas iniciativas tenham sucesso, é preciso que os pais incentivem os filhos à conservação dos livros. Com sua utilização correta, sem rabiscos ou páginas rasgadas, outro jovem pode utilizar o mesmo material para adquirir conhecimento. Além da economia, também incentiva-se a criança a tomar cuidado com o que lhe pertence e a pensar no próximo. Por esses motivos, as feiras são muito importantes, já que não se referem apenas à redução de custos, mas também ao desenvolvimento de consciência e responsabilidade por parte das crianças e dos adolescentes. Fora, é claro, o fato de ser sustentável e contribuir para a diminuição na impressão de livros de forma desnecessária. Reutilizar é cada vez mais urgente.