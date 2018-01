Respeitável público: o circo como instrumento de aprendizagem

É fundamental que as crianças possam participar de atividades lúdicas e brincadeiras que apresentem a elas novos conhecimentos, culturas e formas de arte.

À escola, cabe a tarefa de promover esse contato e expandir o repertório dos alunos. No Colégio Nossa Senhora do Morumbi, criamos um projeto com esses objetivos, para aproximar os alunos do ensino infantil e da educação fundamental I da arte circense.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto “A magia do circo” valoriza a arte circense como cultura e informação. Através dele, os alunos adquirem conhecimentos sobre a história do circo, conhecem seus profissionais e identificam semelhanças e diferenças entre animais domésticos e selvagens. As tarefas realizadas também ajudam no estímulo à leitura, à escrita e no desenvolvimento da atenção e do repertório de linguagem.

Para isso, são realizadas rodas de conversa para apresentação da história do circo, sessões de cinema em que os alunos assistiram a filmes sobre esse universo, aulas que trabalharam a culinária e os alimentos vendidos no circo, teatros com fantoches e um levantamento do profissional circense mais querido pelos alunos – que deu origem a um gráfico, importante para as crianças trabalharem com os números e quantidades.