Prepare-se para a maratona de provas da Unicamp

A pior fase dos vestibulares – ou ao menos a mais atribulada – já passou. A grande maioria das segundas fases de grandes instituições do país já foram realizadas, faltando apenas, especialmente para os vestibulandos de São Paulo, as provas da Comvest, que seleciona estudantes para a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O vestibular acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de janeiro. Diferente de outros vestibulares, na Unicamp todos os vestibulandos fazem questões de todas as matérias, independentemente do curso escolhido. O que muda são os pesos de cada questão, que podem ser consultados no link: http://www.comvest.unicamp.br/cursos/cursos.html.

Últimos detalhes

Apesar das provas estarem muito próximas, ainda dá tempo de revisar alguns assuntos que possam ter deixado alguma dúvida, além de resolver vestibulares de anos anteriores, sempre dando atenção especial para as matérias mais importantes para o curso ao qual se está concorrendo. É hora de resolver os últimos detalhes depois de muito tempo de estudo.

Outra dica importante é não estudar no dia anterior à prova, mas sim relaxar e se manter concentrado. Ter uma boa noite de sono e evitar alimentos muito pesados e gordurosos também é muito importante para garantir um bom desempenho no vestibular.

Como as provas são realizadas em três dias, o estudante precisa estar pronto para enfrentar uma maratona, lembrando-se sempre de levar água e um alimento leve, como uma barrinha de cereal. Ao fim de cada dia, é comum que alguns sites divulguem possíveis respostas para as questões. Dar uma olhada nessas resoluções pode trazer ainda mais ansiedade e pressão para o dia seguinte, então uma boa dica é vê-las só depois do terceiro dia.