Investir nas disciplinas eletivas

Com objetivo de desenvolver habilidades além das disciplinas tradicionais, o Colégio Nossa Senhora do Morumbi oferece aulas eletivas aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Segundo a coordenadora do EM, Maria Celina Valverde, as aulas, que acontecem uma vez por semana, trazem diversos benefícios. Um deles é proporcionar que os estudantes vivenciem na prática o que aprendem em sala. “Essas eletivas de experimentação são atraentes e, por isso, despertam a atenção dos alunos”, diz a coordenadora.

Um exemplo é a aula de “Bioquímica do alimento”, que estuda os alimentos, seus componentes e suas interações. O foco é proporcionar que os alunos desenvolvam habilidades culinárias, além de compreenderem melhor os conceitos e processos químicos que aprendem na teoria.

A disciplina “Engenharia: do conceito ao produto” faz com que os alunos entendam melhor os princípios básicos da eletricidade e da eletrônica. Aqui o objetivo é fazer com que consigam construir um “pisca bike” de segurança alimentado por pilhas.

Além dos benefícios pedagógicos, segundo Maria Celina Valverde, as eletivas também oferecem vantagens para o ambiente escolar, proporcionando ao estudante se encaixar em algo proposto pela escola. Como ele tem liberdade para escolher as aulas de acordo com seus interesses, sua sensação de pertencimento ao colégio aumenta.

Os temas tratados nas eletivas podem ser diversos, como informática, política e negócios.

Em “Programação para Android”, por exemplo, os estudantes aprendem conceitos de programação para dispositivos móveis, além de exercitarem a lógica de programação, o trabalho em equipe, a criatividade, a pesquisa e a inovação.

Em “A moda está na moda”, o aluno é introduzido às possibilidades que o setor oferece, tanto nas áreas de estilo e criação, como nas atividades relacionadas, a exemplo da fotografia, das revistas e dos e-commerces.

Já a eletiva “Politicando na escola” busca promover a consciência política entre os estudantes. O foco é a importância do Poder Legislativo na organização social e democrática, permitindo que os alunos entendam como podem interferir nos destinos da cidade através da vida pública.

Outro ponto importante das eletivas é que os alunos não ficam apenas com seus colegas de ciclo.

Eles são separados por interesses e as aulas contam com alunos de diferentes idades. Desta forma, é possível estimular a troca de conhecimento e a construção do aprendizado de forma colaborativa.