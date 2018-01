Internet: uma aliada na preparação para o vestibular

A internet faz parte do cotidiano da maioria dos jovens, que têm grande facilidade com a ferramenta.

Sendo vista muitas vezes como uma simples fonte de entretenimento, ela também pode ser usada a favor dos estudos. E é neste momento que o educador pode orientar os estudantes a melhor aproveitarem a web para estudar para os vestibulares e complementarem o aprendizado da sala de aula.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presente nas residências e nas escolas, a internet tem a vantagem de trazer informações em tempo real onde quer que o usuário esteja. Através de smartphones e tablets, os estudantes podem ter acesso a conteúdos atualizados a qualquer momento, o que inclui os principais acontecimentos do mundo. Isso é muito importante, tendo em vista que diversas provas versam sobre atualidades.

A internet é uma excelente forma de estudar para os vestibulares, já que o aluno consegue encontrar com facilidade as provas anteriores dos exames que irá prestar.

Além disso, ele pode realizar simulados online em que há a opção de personalizar o teste de acordo com a necessidade do estudante. A realização de simulados e exercícios facilita e reforça a aprendizagem dos conteúdos e também familiariza o estudante com o estilo de prova dos vestibulares.

Outra forma de complementar os estudos é procurar por conteúdos extras na internet. É possível encontrar diversos canais de vídeos em que professores dão dicas sobre um tema ou explicam tópicos importantes de cada disciplina. Assim, o aluno consegue retomar conteúdos importantes ou até mesmo se aprofundar em um assunto através de uma linguagem ou explicação diferentes. Entretanto, vale lembrar que esses vídeos não substituem o processo de ensino e vivências da sala de aula e do ambiente escolar.

Até as redes sociais podem ajudar neste processo. Nelas, o estudante pode acessar informações ou entrar em contato com outras pessoas que já realizaram o vestibular que ele pretende fazer e pedir dicas de estudos e dados sobre as provas. Conhecendo melhor a avaliação, o aluno pode direcionar melhor sua estratégia de estudo e também ter mais segurança nos dias que antecedem a prova.

Se usada com uma finalidade bem definida e preferencialmente com indicação dos professores, a internet pode ser, sim, uma grande aliada nos estudos, principalmente considerando a familiaridade dos jovens com ela e o vasto conteúdo disponível. Contudo, ela não substitui as aulas presenciais ou os livros didáticos, sendo uma ferramenta adicional para incrementar o aprendizado e ampliar o conhecimento.

Carlos Querido é coordenador de Novas Tecnologias do colégio Nossa Senhora do Morumbi