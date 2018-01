Festa Junina: como aproveitar o arraial dentro da escola?

Junho é o mês em que o calendário fica cheio de comemorações de festa junina, tradicional em diversos colégios.

Além de reunir comidas e brincadeiras típicas, o festejo é uma oportunidade para promover a integração de alunos, professores e funcionários da escola com seus familiares e com a comunidade na qual a instituição se encontra.

A escola é o elemento que reúne todos os participantes da comemoração nessa festa em especial. Por isso, é importante que haja a integração entre os diversos atores da festa para que se crie um vínculo.

Quanto mais acessível for a festa junina, maior será essa socialização.

Para tanto, é possível que o colégio busque doações e apoios a fim de baratear o preço das comidas e brincadeiras.

Apesar de ser uma festa importante no calendário de diversas escolas, a instituição não pode esquecer de seu papel educacional e deve aproveitar o momento para promover o aprendizado de seus alunos acerca do festejo.

Para que isso ocorra, cabe aos professores trazerem o tema para dentro da sala de aula e trabalhá-lo de forma lúdica com seus alunos.

Uma dica é abordar a origem da festa junina nas aulas de história e instigar os alunos a pesquisarem sobre o tema.

Já nas aulas de língua portuguesa, é possível trabalhar as variantes linguísticas, considerando que a festa junina ocorre de diferentes formas em diversos lugares do país.

As danças típicas podem ser ensinadas durante as aulas de educação física e podem originar em uma apresentação a ser exibida no dia do evento.

A festa junina é um elemento da cultura brasileira. Conhecer sua origem e o que a compõe é fundamental para que os alunos aprendam a apreciar a cultura do país em que vivem.

É também uma oportunidade de fazê-lo compreender as diferenças regionais e ampliar seus horizontes, enriquecendo seu repertório cultural e inibindo o surgimento de estereótipos e preconceitos a respeito do que é diferente.



Serviço: Festa Junina do Colégio Nossa Senhora do Morumbi

Sábado, 11 de junho, a partir das 11h.