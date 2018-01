Férias, período ampliado: que fazer com o tempo que sobra?

Desde que a mulher entrou e se consolidou no mercado de trabalho, a dinâmica familiar vem sofrendo alterações. Se antes as mães eram responsáveis pelas tarefas domésticas e pela educação dos filhos, hoje elas dividem essas responsabilidades com os pais e também têm seus próprios empregos. Também não é raro encontrar casais que, além do trabalho, dos filhos e das atividades domésticas, ainda precisam de tempo para estudar e incrementar o currículo. O resultado de todas essas mudanças são famílias sem tempo para estar com os filhos integralmente.

Diante desse novo panorama, surge a necessidade dos colégios se adaptarem e oferecerem aos pais uma solução para que os filhos não somente fiquem em segurança como possam desenvolver o contato social, aprender novas habilidades, praticar esportes. Ganha força o oferecimento do período ampliado e do integral, que permitem que os alunos fiquem no colégio durante todo o dia – no primeiro caso, em dias específicos e, no segundo, nos cinco dias da semana. Se estudam durante a manhã, usam a tarde para praticar essas atividades diferenciadas. Se estudam durante a tarde, isso é feito pela manhã.

Outra iniciativa bastante comum é o oferecimento dos cursos de férias, já que, em muitos casos, os pequenos estão de férias, mas os pais não.

Aqui no Nossa Senhora do Morumbi observamos todas essas adaptações como algo fundamental para a educação moderna. Hoje, a função da escola tem se ampliado, e é preciso que estejamos atentos às novas necessidades.