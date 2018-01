Férias: momento de ócio, brincadeiras e novidades

Quando chega o mês de julho a criançada já começa a contar os dias para as férias.

Além de ser um período de descanso, essa época é importante para estimular a criança à criatividade e ao autoconhecimento por meio de passeios, brincadeiras ou, simplesmente, momentos de ócio.

Os pais precisam saber respeitar o período de descanso que as férias trazem.

Em tempos agitados como os de hoje, tem-se a impressão de que temos que ser produtivos a todo o momento, o que não é verdade. É importante que as crianças deem uma pausa para vivenciarem experiências fora da rotina escolar e voltarem às aulas com as energias recarregadas.

Vale lembrar que o ócio não é um fazer nada aleatório e sem significado.

O ócio se caracteriza por uma atividade da qual não se espera nada em troca, aproveitando-a de maneira física, intelectual e emocional. Não há uma receita sobre como praticar o ócio, já que essa é uma atividade individual e subjetiva, mas ela é importante para a satisfação pessoal, o autoconhecimento e a reflexão sobre questões existenciais.

Férias, entretanto, não são apenas ócio, que também tem sua importância.

Elas têm o potencial de aprendizado, ampliando o repertório cultural da criança e enriquecendo suas vivências.

De acordo com o pesquisador espanhol Javier Melgarejo Draper, o sistema educativo é composto não só pelas esferas escolar e familiar como também pela sociocultural. Ou seja, ampliar os horizontes também é uma forma de educação.

São nas férias que as crianças têm maior liberdade para brincar e podem descansar de fato, mas é nessa época também que experiências novas surgem.

Essas vivências formam um repertório sociocultural que pode ser levado para a vida toda por um indivíduo. Nesse sentido, férias, além de uma pausa para descansar, é uma forma diferente de aprender.

Ronilda Alves, professora da Educação Infantil no colégio Nossa Senhora do Morumbi