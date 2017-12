Estimular os jogos de tabuleiro

*Por Elizabete Duarte

Os jogos educativos são recursos riquíssimos para desenvolver o conhecimento e diversas habilidades. Aqui no Colégio Nossa Senhora do Morumbi desenvolvemos um projeto que trabalha, de forma lúdica, o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos da educação infantil através dos jogos de tabuleiro.

A primeira etapa do projeto envolve a organização de uma roda de conversa em que os jogos são apresentados aos alunos. Depois, eles confeccionam seus próprios jogos – entre eles o bingo, memória e o jogo da velha.

Essa etapa inicial é importante por envolver o trabalho manual, que ajuda no desenvolvimento de habilidades motoras finas e a coordenação motora. Para trabalhar a linguagem e a habilidade de escrita, os alunos também escrevem as regras do jogo, coletivamente, em que a professora assume o papel de escriba, ou seja, anota as falas dos alunos.

O produto final é uma divertida oficina de jogos, em que os alunos participam de situações sócio interativas e desenvolvem o raciocínio lógico, a cognição, a interação e o respeito ao outro.

*Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil – Colégio Nossa Senhora do Morumbi