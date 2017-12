Cidadãos independentes, justos e responsáveis

A partir de hoje, o Colégio Nossa Senhora Morumbi passa a participar desse blog para o qual irá colaborar com dicas e reflexões sobre o universo da Educação.

Nosso colégio foi fundado há 50 anos. Está localizado no bairro do Morumbi, cercado por Mata Atlântica, numa área de 97 mil metros quadrados.

Um dos nossos objetivos é o de despertar nos alunos o interesse pelo conhecimento e pela atuação social. Através de uma constante atualização de nosso projeto pedagógico, buscamos a assimilação adequada dos conteúdos pelos alunos, a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento profissional e ético do cidadão em meio à sociedade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa atuação social que estimulamos segue uma trajetória iniciada há mais de 400 anos por nossos fundadores, a Congregação de Nossa Senhora – Cônegas de Santo Agostinho. De origem francesa, ela se difundiu por diversos países da Europa, Ásia e África (www.cnd-csa.org) e no Brasil alcança comunidades carentes em vários estados. Recentemente, consolidamos Rede Alix, que integra todos os colégios e instituições de ensino da Congregação, unificando o projeto pedagógico e fortalecendo as escolas sem diminuir sua autonomia.

Nossa escola é católica, mas está aberta para todas as manifestações religiosas. Os alunos participam de atividades de voluntariado desde cedo, com a intenção de desenvolver a consciência da responsabilidade social, e entram em contato com diversos cenários socioambientais e suas comunidades a fim de incentivar a participação conjunta.

A curiosidade e o prazer da descoberta são continuamente estimulados, a partir de procedimentos de investigação e apuração adequados às diversas faixas de idade. Os conhecimentos advindos dessa busca são partilhados e reelaborados com os colegas de classe, sob o auxílio e orientação dos professores, a fim de alcançar uma construção significativa de caráter coletivo.

Nossos educadores buscam o desenvolvimento, nos alunos, da autonomia para gerir as próprias aprendizagens, além da mera assimilação dos conteúdos apresentados. A aplicação prática desse conceito abrange não só a investigação científica, mas também a atuação social.

Essas são, em geral, as diretrizes do trabalho que passamos a compartilhar a partir de hoje. Obrigada a todos e sejam bem-vindos ao nosso novo espaço de atuação, onde esperamos contribuir com a Educação e a formação de cidadãos independentes, justos e responsáveis.