Atividades ao ar livre movimentam alunos e renovam sua atenção

Mesmo que as salas de aula sejam o espaço mais comum para a realização de atividades escolares e brincadeiras, casos das crianças, é possível transferi-las para ambientes ao ar livre.

É o que faz o colégio Nossa Senhora do Morumbi.

Com uma área de 97 mil metros quadrados cobertos por Mata Atlântica, o colégio incentiva que o estudante também aprenda fora da sala.

De acordo com Elisabete da Silva Duarte, coordenadora da Educação Infantil da instituição, toda a área externa disponível é utilizada, como quadras, ginásio e campão.

“Você pode chegar aqui no colégio e ver uma aula de história na área externa”, conta Elisabete.

As atividades ao ar livre são importantes para dar dinamismo à rotina do estudante, sem contar que espaço disponível fora da sala de aula está a favor do aprendizado do estudante.

“Os alunos cansam de estar no mesmo espaço, de sentar no mesmo lugar”, explica Elisabete. “Quando não precisamos da lousa, podemos usar o espaço externo da escola”.

Dentre as atividades que podem ser realizadas estão aulas ou exercícios em grupos ao ar livre.

Elisabete exemplifica com a proposta de discussão de um jogo que envolva alguma disciplina, como matemática.

“Os alunos podem ir jogar para depois terem a discussão proposta no livro”, afirma a coordenadora.

Também é possível realizar experimentos científicos na área livre do colégio, mesmo que ele possua laboratório de ciências.

Para as crianças menores, a dica é trabalhar cantigas na área externa ou ainda levá-las para comer o lanche do lado de fora, como se fosse um piquenique.

As atividades ao ar livre são necessárias para movimentar os alunos e, assim, renovar sua atenção.

“Há 40 anos, a concepção de educação tinha o objetivo de não movimentar o aluno para não tirar a concentração dele. Hoje em dia isso mudou radicalmente”, explica Elisabete.