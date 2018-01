A importância de um bom laboratório

Muitos dos conceitos aprendidos em matemática, física, química e biologia parecem tão distantes da realidade do aluno que isso pode fazê-lo ter um pé atrás com essas disciplinas. Fórmulas, nomes complicados, estudo de processos que nunca foram vistos “ao vivo”, tudo isso pode se tornar muito mais atraente e próximo com as aulas em laboratório, o que, em última instância, favorece a aprendizagem. Uma aprendizagem significativa, em que o aluno realmente fixa o conteúdo, e não apenas o decora.

Levar o aluno ao laboratório requer, em primeiro lugar, instalações adequadas. Os colégios precisam ter um bom laboratório com os equipamentos necessários para a realização de experimentos e para a observação, como microscópios, muito importantes para as aulas de biologia.

Mas não é apenas para observar estruturas de animais ou o processo de divisão celular que o laboratório pode ser usado. Ali, o professor de física pode demonstrar conceitos da disciplina, em vez de apenas passar aos alunos as fórmulas necessárias para a resolução dos exercícios.

Construir um carrinho e depois organizar uma corrida pode ser uma boa maneira de fazer com que os alunos compreendam melhor conceitos como velocidade média e aceleração, por exemplo. O professor de matemática também pode usar o local para que os alunos compreendam melhor as formas geométricas, calculem áreas, volume, perímetro, etc.

O laboratório é um grande aliado de diversas disciplinas, especialmente as exatas e biológicas, que costumam ser mais complexas justamente por tratarem de assuntos aparentemente mais distantes do cotidiano do aluno. Na verdade, essas matérias podem ser bem mais simples de entender se o professor levar o aluno a campo, permitir que ele observe, com os próprios olhos, os processos que foram estudados em sala de aula. Trata-se de permitir que o aluno atue como um verdadeiro cientista, que observa, experimenta, cria hipóteses. Os benefícios são enormes e incalculáveis.