V – Visitar as escolas

Visitar as escolas não é obrigatório mas pode ser parte do processo de application. Os candidatos sempre perguntam qual o peso da visita, se realmente aumenta a chance de ser aprovado. O fato é que a grande maioria das pessoas aqui do Brasil não visita as escolas por ser caro, logística complicada, não poder sair no melhor período para fazer a visita, ou por não conhecer ninguém nas escolas que quer conhecer. Ainda assim, estas pessoas são aprovadas.

Mas a visita, para quem a puder fazer, traz seus benefícios. Primeiro, ajuda o candidato a ter uma visão melhor se ele realmente tem fit (se tem perfil/ se combina) com a escola, é uma forma de experimentar o que seria passar 1 – 2 anos naquele ambiente. As vantagens para o application é poder refletir isso nos essays e na entrevista. Ter a experiencia na escola ajuda a dar o colorido certo e mostrar entusiasmo com conhecimento de causa.

Algumas escolas como Wharton, Tuck, entre muitas, têm programas bem estruturados para estas vistitas, em que disponibilizam alguém do staff da escola para conversar/ entrevistar o candidato, algum aluno que acompanhará o candidato durante sua visita, participando de almoço, atividades, aulas…Obviamente, para fazer tudo isso, é necessário ter TEMPO. Não adianta querer marcar uma visita por dia para cada escola, pois fica muito superficial e acaba por não trazer beneficios. Consequencia natural: escolha bem as escolas que vai visitar e faça bem a sua parte – prepare-se.

Faça seu pré-trabalho:

Visite o website das escolas, converse com alunos atuais e já formados, faça network com pessoas que já passaram pela experiência, aprenda o máximo que puder e vá para a visita para APROFUNDAR seu conhecimento sobre a escola e experimentar como será a vida por lá.

As melhores épocas para se visitar escolas de MBA são março-abril e depois final de setembro a novembro.

Aproveito para acrescentar aqui um texto do Fábio Póvoa, (Haas, 2012) sobre visita a escolas, em que ele sumarizou brilhantemente algumas dicas importantes para aproveitar bem a visita.

Como o candidato pode maximizar a visita à sua escola? O que um candidato não pode deixar de fazer se ele tem interesse genuíno de conhecer os valores da sua escola (sua universidade, a cidade)? Como ele pode realmente conhecer o ‘learning environment’?

Direto e reto: