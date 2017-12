U – últimos 50 dias

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre 03 e 15 de janeiro de 2014 terminarão os prazos da segunda rodada de aplicações para os principais MBAs nos Estados Unidos e alguns na Europa também. Como a terceira e última rodada não é viável para candidatos internacionais, por prazos de tramitação de visto de estudante e demais burocracias que envolvem a mudança por 2 anos para um outro país, essa segunda rodada praticamente encerra a temporada 2013-2014 de aplicações para MBAs internacionais.

O primeiro passo para não se perder ou esquecer de algum detalhe importante é se organizar.

Praticamente todas as escolas têm em seus sites um check list com os elementos que compõem o pacote de aplicação:

v Preencher o formulário online

v GMAT e Toefl (este apenas para estrangeiros)

v Histórico escolar da faculdade (mais tradução juramentada para estrangeiros)

v Cartas de recomendação

v Essays

v Currículo (normalmente em 1 página)

v Taxa de inscrição

Monte sua tabela com os seus check lists para as escolas às quais aplicará. Veja detalhes e diferenças entre os processos para não correr o risco de pular alguma etapa ou não ter tempo hábil de providenciar algo específico para alguma escola.

Uma vez que já tenha uma visão global do processo organize-se para a bateria de tarefas à frente. Sugiro que primeiramente ataque as tarefas das quais dependerá de terceiros: cartas de recomendação, emissão de histórico escolar e a sua tradução juramentada. Garanta que as pessoas envolvidas lhe retornem esses matérias a tempo de aplicar. Como as festas de final de ano e férias acabam tornando dezembro um mês muito curto, tenha a certeza de que não será surpreendido por um recomendador que viaja para algum lugar remoto, sem acesso a internet e que só volta depois de 10 de janeiro…

Uma vez que as tarefas que dependem de terceiros estejam sendo administradas, veja o que está no seu prato. Fazer e/ou enviar scores de GMAT e TOEFL para cada escola, ter a sua estratégia de posicionamento, estudar cada escola e entender como é a vida por lá e escrever seus essays e currículo. Entre uma tarefa e outra vá preenchendo aos poucos os formulários online – trabalhosos, consomem muito tempo.

Como agora os prazos são apertados, talvez seja mais prudente escolher poucas escolas e dedicar-se a fazer um bom dossiê.

Para dar conta de tantas etapas trabalhosas sem dúvida cada um precisa de foco, determinação e disciplina. O planejamento inicial é extremamente importante. Não caia na tentação de sair fazendo as coisas sem ter uma visão geral do processo. E tenha otimismo!