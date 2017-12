Trajetória profissional

Tanto no contexto de MBA quanto na busca de oportunidades no mercado, muitas vezes as pessoas se preocupam em como explicar suas trajetórias profissionais. “Eu não venho de banco ou consultoria” ou “Eu troquei de funções e indústrias e não tenho uma carreira certinha”.

Esse receio tem diversas origens. Primeiro, é comum um entrevistador questionar as mudanças de carreira. Muito embora isso possa ser entendido como uma crítica, não o é necessariamente. Se o candidato encarar mais como uma provocação, pode mostrar o racional por trás das mudanças, sempre tomando cuidado para não falar mal de chefes ou empregadores. Algumas vezes é possível encontrar uma linha que organiza experiências aparentemente desconexas. Segundo, o candidato imagina que as escolas ou os empregadores preferem perfis “certinhos”, tradicionais. Isso depende. Se sim, melhor mesmo que tenha o não o mais rápido possível e siga em frente para uma escola ou emprego onde se encaixe. Mas, pode ser que a escola ou empregador estejam buscando compor classes ou times mais heterogêneos, estimulado maior diversidade de pensamento e assim maior criatividade. Terceiro, uma escorregada na carreira é normal! Pode acontecer de escolhermos a empresa ou função que não são para nós, ou mesmo um asar de algo mudar repentinamente na empresa e o trabalho dos sonhos se tornar um pesadelo.

Seja qual for o caso, o pior é sempre tentar forçar o enquadramento num perfil mais tradicional quando não se tem tal perfil.

Em grande parte, as escolas ou os entrevistadores estão muito mais interessados em descobrir a forma de pensar, os valores e motivações de cada candidato, pois aí podem estar as características mais interessantes. Seja o mais sincero possível, pois tanto o seu discurso racional quanto a emoção que você transmite e sua energia enquanto fala tem que transmitir a mesma mensagem. Caso contrário, pode parecer que está mentindo ou ocultando algo. Na dúvida, você está fora…