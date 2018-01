T – Tuck essays 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais uma escola reduz seu application em tamanho. A Tuck School of Business eliminou um de seus essays e reduziu o limite de palavras. Agora a escolar passa a ter dois essays de 500 palavras cada.

O primeiro essay é um clássico, que busca entender como o MBA fará a diferença nos objetivos profissionais do candidato e por que Tuck é a melhor escolha. Tuck valoriza muito um contato próximo com os candidatos e querem ler neste essay essa proximidade entre escola e candidato. Por estar numa localização mais remota que cria condições favoráveis a uma comunidade entrosada, Tuck leva muito a sério conhecer os candidatos de forma mais pessoal.

1. Why is an MBA a critical next step toward your short- and long-term career goals? Why is Tuck the best MBA fit for you and your goals and why are you the best fit for Tuck?

Nessa pergunta algumas palavras chave: por que o MBA é um próximo passo crítico para seus objetivos de curto e longo prazos. Na segunda pergunta – por que Tuck é a melhor escola para você e você um bom candidato para ela. Esses dois pontos são essenciais – comprovar que o MBA é fundamental para seus objetivos e como Tuck contribui e como o candidato contribui para a escola. Mostre que conhece a cultura da escola.

Conversar com alumni, pessoal de admissões, ir a sessões informativas e visitar a escola são passos muito importantes no processo dessa escola.

2. Tell us about your most meaningful leadership experience and what role you played. What did you learn about your own individual strengths and weaknesses through this experience?

Este essay sutilmente busca entender a capacidade de trabalho em equipe e visão estratégica. Apesar de explicitamente pedir a descrição de um exemplo de liderança significativa, a ideia de trabalhar com outras pessoas, atingir objetivos e ter uma atuação estratégica constitui o pilar da liderança. Mantenha uma postura humilde e reflexiva, tratando com sinceridade de conquistas e falhas ou frustrações nessa experiência. a capacidade de se auto avaliar, mostre capacidade de crescer e aprender.