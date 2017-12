S – Stanford

Stanford Graduate School of Business

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Stanford permite que os alunos façam acontecer através de uma liderança calcada em princípios e soluções criativas. O Knight Management Center, construído para atender os padrões mais altos de sustentabilidade LEED Platinum, oferece espaços de salas de aula flexíveis para o aprendizado prático, os laboratórios de liderança que ocorrem em pequenos grupos, e o aprendizado em equipe.

Currículo do primeiro ano:

Perspectivas de Gestão Geral – o seminário Critical Analytical Thinking (CAT) ajuda a mergulhar em questões gerenciais complexas; Fundamentos de gestão – no final do segundo quadrimestre o aluno desenvolve o seu plano pessoal para desenvolver seus fundamentos de negócios. Gestão Golbal oferece oportunidades de participação seja em algum estudo global ou em alguma viagem de inovação social.

Currículo do segundo ano:

Eletivas – é possível fazer cerca de 18 eletivas e mergulhar em áreas específicas de seu interesse: contabilidade, empreendedorismo, finanças, gestão global, RH, TI, liderança, marketing, operações, políticas públicas, estratégia, estão entre os temas disponíveis.

Além das eletivas oferecidas pela escola de negócios, há também a possibilidade de cursá-las em uma das outras escolas da universidade.

Para que os alunos tirem mais proveito da personalização que Stanford oferece, a escola oferece um tutor acadêmico e um coach de carreira. O Leadership Fellows ajuda a ampliar a consciência de si e coaches de vida, que ajudam a se desenvolver pessoal e profissionalmente.

Mais formas de personalizar a experiência:

Stanford é a escolar mais seletiva nos Estados Unidos. Apenas 7% dos candidatos são admitidos de cerca de 7 mil candidatos por ano. O tamanho reduzido da classe, cerca de 400 alunos, justifica em parte tamanha seletividade. A media de GMAT de Stanford também é a mais alta: 740. Os formandos de Stanford também costumam arrematar os salários mais altos entre as escolas.

O objetivo de Stanford é formar líderes que tenham a capacidade de mudar o mundo. “Change Lives, Change Organizations, Change the World.”

Em 2012, as admissões de Stanford sofreram uma mudança, aumentando em 10% a participação de alunos internacionais, que a partir de então passou para 42% da classe, com 53 nacionalidades representadas.

Stanford custa caro, US$186.562,00 para os dois anos de curso, já incluindo a viagem global de estudo.

Internacionais: 42%

Mulheres: 35%

Média de idade: 27

