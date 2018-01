S – Sessões de Informação

As sessões de informação (ou as “info sessions”) são uma excelente maneira do interessado no MBA obterem maiores informações sobre a escola e, principalmente, sentir “o clima” da instituição e dos alunos.

Em geral, os sites das escolas são altamente explicativos, mas nada substitui a interação humana quando o objetivo é ver se você se sente em casa ou não.

O ideal, como se pode imaginar, seria visitar as escolas em que tem interesse. Mas, na ausência dessa possibilidade, participar dessas sessões de informação locais – onde você poderá interagir com pessoas da faculdade e ex-alunos – torna-se uma de suas melhores apostas.

A ideia é aproveitar essas interações para tirar aquelas dúvidas que o site não responde. Até porque, levar perguntas que poderiam ser respondidas por um pré-trabalho bem feito, joga mais contra do que a favor. Uma boa pergunta é como uma boa cantada: memorável e inusitada, faz a outra pessoa sair do automático e passar a prestar atenção em você. Essa é sua chance de deixar uma boa impressão com uma pessoa que pode vir a influenciar na sua admissão na escola.

O sábio Woody Allen já dizia: 80% do sucesso é comparecer. Então, para que vocês não percam essa chance de comparecer, fiz um levantamento das sessões de informação que estão programadas para o Brasil para os próximos meses, assim como os eventos de admissão para MBA.

A informação está aí. Agora cabe a vocês usá-la a seu favor.

Eventos de MBA

– The MBA Tour – Ago.15 (SP) –> https://www.thembatour.com/events/saopaulo.html

– MBA Admission Multi-School Event – Set.1 (SP) –> http://www.eventbrite.com/e/sao-paulo-mba-admissions-event-tickets-17357680289

– QS World MBA Tour – Set.12 (SP), Set.15 (RJ), Set.17 (BH), Set.19 (CWB) –> http://www.topmba.com/events/qs-world-mba-tour/latin-america

Sessões de Informação

– Wharton – Jul.30 (SP)

– Columbia – Ago.14 (SP), Ago.18 (RJ)

– Haas – Ago.3 (SP)

– Yale – Ago.24 (RJ), Ago.26 (DF), Set.1 (SP)

– Purdue – Ago.29

Essas informações estão atualizadas até o dia de hoje e novidades podem surgir a qualquer momento. Portanto, fiquem atentos e não percam essas oportunidades!