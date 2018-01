S- Segundo round

Em breve as escolas começarão a anunciar os resultados da primeira rodada de aplicação. É uma fase difícil, pois vem a ansiedade de saber se foi aprovado após as entrevistas ou de refletir o que deu errado no caso de ter sido “dingado” (expressão comum entre os candidatos quando são rejeitados por alguma escola). Nessa espera ainda há tempo para focar na estratégia para o segundo round.

Primeiro, escolha escolas que valorizarão o tipo de experiência que você tem, que possam ajudá-lo a atingir seus objetivos, e com as quais você tenha se identificado (metodologia, cultura, valores, perfil de alunos). Por mais que seja difícil escrever para uma escola que possivelmente seria sua segunda opção enquanto espera a resposta da escola que é sua primeira opção, é muito importante que você consiga focar nessa árdua tarefa! Eu sugiro que você imagine que essa seja a escola dos seus sonhos – o que rapidamente pode se realizar se você não for aceito na sua primeira escolha…

Em posse dos essays que já escreveu para escolas para as quais você já aplicou, desgastado pelo processo de ter que equilibrar a sua vida que não parou e esse processo longo e demandante para o MBA, a tentação de fazer o “copia + cola” é enorme. Mas o resultado pode ser devastador. Sem dúvida, você já tem muito material valioso e não sairá do zero desta vez, mas a estrutura e estratégia deve ser customizada para cada escola. Garanta que está respondendo exatamente o que a pergunta pede; estruture o que e como vai escrever e depois pode buscar em seu material trechos ou essays inteiros que possam ser aproveitados.

Não imagine que na semana entre Natal e Ano Novo, quando a maioria têm um recesso no trabalho, você irá escrever os essays rapidinho pois terá mais tempo para se dedicar. Isso pode ser uma armadilha! Uma semana é apenas uma semana. Ideias e textos, materiais que temos que criar demoram a amadurecer. Precisamos de uma pausa e distanciamento para voltar um olhar crítico sobre o que foi produzido.

Mesmo que você esteja disposto, cuide de partes em que dependerá de terceiros. Seus recomendadores estarão de férias ou ausentes? Antecipe-se…cheque disponibilidade e agenda de todos. Veja se solicitou o envio das suas notas de TOEFL e GMAT para estas outras escolas, se tem a tradução juramentada de seu histórico escolar. Enfim, faça tudo com a mesma energia e dedicação da primeira rodada…não desanime antes do jogo acabar.