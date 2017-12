R – Ross da University of Michigan

University of Michigan

Stephen M. Ross School of Business

701 Tappan Street

Room E2540

Ann Arbor, Michigan 48109

Admissions: 734-763-5796

Email: RossMBAAdmissions@umich.edu

Website: http://www.bus.umich.edu/Admissions/Mba/WhyRoss.htm

Apply Online: http://www.bus.umich.edu/Admissions/ApplyNow.htm

Ross é uma entre apenas quarto escolas que está consistentemente entre as top 10 desde o início do ranking da Businessweek. O grande diferencial da escola é o ‘action-based learning’ – o aprendizado aplicado à vida real.

O MAP (Multidisciplinary Action Project) é o carro-chefe dessa abordagem de aprendizagem prática, presente no programa há vários anos. Os alunos trabalham num projeto em uma empresa patrocinadora para resolver um problema real. Outra opção de aprendizado na prática é fazer a gestão de um fundo de venture capital de US$ 3 milhões ou participar do Fundo de Venture Social, programa inovador de iniciativa e gestão dos alunos. No curso Integrated Product Development o aluno de MBA se junta a alunos de outras escolas da University of Michigan para pesquisar, desenvolver, fabricar e comercializar um protótipo de um bem de consumo real. O Ross Leadership Initiative é um Desafio Anual de Gestão de Crise, onde o aluno de MBA faz o papel de líder que deve lidar com uma crise devastadora. Cada programa desses visa a atender perfis e necessidades dos diferentes alunos.

Primeiro Ano:

O primeiro ano oferece uma ampla base de disciplinas de negócios e já abre oportunidade para algumas eletivas, para que já nesse momento inicial cada um possa experimentar e investigar diferentes tópicos. O ambiente de Ross é colaborativo, fazendo com que os alunos sejam muito engajados tanto dentro como for a de sala de aula. Há uma vasta gama de experiências empreendedoras, colaborativas que culminam com o MAP ao final do primeiro ano. O MAP exige que os alunos de primeiro ano integrem as habilidades analíticas ao trabalho em equipe e desenvolvimento de liderança dentro de uma empresa ou ONG reais.

Segundo Ano:

O Segundo ano é customizado para atender as necessidades individuais que cada um tem de se aprofundar em áreas específicas. Os alunos podem escolher eletivas tanto em Ross como em outras escolas da University of Michigan. Algumas das trilhas possíveis são: liderança, empreendedorismo social, mercados emergentes e operações, ou ainda gestão empreendedora e sustentabilidade ambiental. Ross oferece 25 duplos-diplomas com outras escolas da universidade.

Empregadores:

2012 MBAs Contratados 2011 MBAs Contratados 2010 MBAs Contratados Deloitte 29 Deloitte 20 Amazon 15 Accenture 17 McKinsey 19 McKinsey 13 BCG 16 Amazon 17 Deloitte 11 Amazon 14 BCG 13 Accenture 9 McKinsey 14 Accenture 12 Citicorp 8 Microsoft 11 Bain & Co. 8 UBS 7 Pwc 10 Citicorp 8 Booz & Co. 6 Citicorp 9 Cummins 8 Cisco Systems 6 Bain & Co. 9 Pwc 8 BCG 6 Ernst & Young 8 General Mills 7 Bain & Co. 5 Booz & Co. 8 J.P. Morgan Chase 7 Dell 5 Google 8 Procter & Gamble 7 American Express 3 A.T. Kearney 7 A.T. Kearney 6 General Mills 3 General Mills 7 Barclays Capital 6 J&J 3 PepsiCo 7 Intel 6 Dow Chemical 3

GMAT médio: 706

Custo do programa: US$100.389,00

Ofertas de empregos: 86%

Média Salarial:US$ 111.047,00

Principal indústria: consultoria 32%; tecnologia 18%; bens de consumo 11%

GPA dos candidatos aprovados: 3,4