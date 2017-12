Quando aplicar para seu MBA internacional?

A hora do rush para consultores de MBA ocorre ao redor da metade do ano quando o primeiro round das escolas internacionais se aproxima.

Nessa época, muitos clientes chegam desesperados pois, ainda que seu GMAT não esteja garantido/os essays não estejam revisados, eles pre-ci-sam aplicar no primeiro round. Mas….precisam mesmo?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando as pessoas me perguntam quando elas devem aplicar para o MBA, minha resposta é sempre a mesma: quando seu application estiver tinindo, maravilhoso, melhor possível. Se você conseguir ter ele pronto até o primeiro round, bárbaro. Caso não consiga, sem problemas; foquemos no segundo.

Há suficientes vagas para brasileiros dentro dos dois primeiros rounds (para referencia, na maioria das escolas, o primeiro ocorre entre Setembro-Outubro, e o segundo entre Dezembro-Janeiro), então uma boa referencia é pensar que você tem que ter entregue todo o material até o final do ano. De preferência, antes do Natal para que você e seu consultor querido consigam aproveitar as festas de final de ano (obrigada de antemão!).

O que não é recomendado é esperar o terceiro round, por diversos motivos:

— A quantidade de vagas já é significativamente reduzida

— Muitas escolas americanas nem aceitam alunos internacionais por não dar tempo suficiente de tirar o visto

— A escola vai questionar seu interesse. “Se você quer tanto fazer MBA aqui, por que não aplicou antes?”

— Por fim, a chance de conseguir uma bolsa de estudo é quase nula já que elas são dadas para bons candidatos, por ordem de chegada.

Caso você não tenha conseguido ter todo seu material pronto até o prazo dos segundos rounds e faz questão de prestar nesse ano ainda, não tema. Ainda temos as escolas com “rolling admission”. Rolling admission significa que a escola aceita o seu application em qualquer época (vulgo, não há “rounds”) até as vagas para alunos se preencherem. Nos Estados Unidos, Columbia e Babson usam esse sistema e na Europa, várias escolas o adotaram.

Agora, caso você não tenha conseguido aplicar até o Segundo round, muitas vezes vale mais a pena você se preparar melhor e prestar o MBA no primeiro round do ano seguinte.

Em resumo:

— Estamos em Setembro. Não está com GMAT bom, mas essays estão bem-feitos à Preste outro GMAT, e aplique no round 2

— GMAT está maravilhoso, mas não deu tempo de fazer boas redações à Dedique tempo aos essays, e aplique no round 2

— Estamos em fevereiro, e você decidiu que PRECISA fazer MBA agora à preste um MBA com rolling admission/third round (mas sabendo que a chance de passar em um terceiro round nos EUA é praticamente nula). Que fique claro que essa alternativa não é recomendada J

— GMAT está bom, mas você não tem experiencia significativa no trabalho à veja se tem experiencias relevantes (de liderança/trabalho em equipe) fora do trabalho e/ou considere prestar no ano seguinte

— Você está se preparando há um ano. GMAT 730, essays perfeito à bem-vindo ao primeiro round!

Os deadlines das escolas estã começando a serem liberados em seus sites. Fiquem de olho e se planejem desde já!

Dúvidas?

Paula Braga

paula@ikigai.etc.br