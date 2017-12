Preparaçao desde de já

Você quer prestar o MBA neste ano. Ainda estamos em Fevereiro. Os primeiros prazos são em Setembro. Conclusão: tenho tempo de sobre, né? Só que não.

Calma. Você não está atrasado, mas não pode bobear e deixar a preparação para fazer em cima da hora.

Apesar dos essays ainda não estarem liberados, tem muita coisa que você pode ir fazendo desde djá:

1.Garantir a nota das provas, GMAT e TOEFL.

Se ainda não começou a estudar, o momento é agora. A maioria dos professores particulares recomendam ao menos 6 meses de estudo (com 10 horas de dedicação semanal) para garantir uma boa nota. Claro que isso varia imensamente (engenheiros, por exemplo, conseguem “pegar” a parte de matemática com muito mais velocidade), mas nesse caso, você não perde nada em ser antecipado. Corra em garantir essas notas o quanto antes.

2.Pensar sobre o que quer ser quando crescer

A grade maioria dos MBAs está interessada em saber o que você pretende fazer com seu MBA, e como a escola deles pode te ajudar com esse objetivo. Se você não tem isso muito claro, vale dedicar um tempo à reflexão. Coaching ou terapia podem ajudar nesse processo.

3.Visitar as escolas

Além do MBA ser uma empreitada cara, trata-se de uma experiência que vai ocupar 2 anos de sua vida. Conhecer o tipo de ambiente em que você viverá, a escola, o tipo de aula e o jeitão dos alunos é super importante para ajudar na seleção de escolas. Nenhum site proporciona a sensação do que é pisar no campus. Além disso, você poder participar de aulas, conversar com estudantes, e conversar com pessoas da faculdade pode ser usado para demonstrar seu grande interesse na escola (o que sempre ajuda no processo seletivo).

4.Fortalecer sua candidatura – Parte 1

O que você responderia à pergunta: “quais suas atividades extracurriculares”? Dormir e estudar para GMAT? Péssima resposta. Já diria Jack Nicholson em “O Iluminado”: all work and no play makes Jack a dull boy. Parou de se envolver em atividades extracurriculares, clubes, comunidades quando saiu da faculdade? Não tema. Você ainda tem 7 meses até os primeiros rounds para se envolver em algo interessante. É tempo de sobra para gerar um impacto, demonstrar liderança, colaboração, resiliência. Aproveite as resoluções de ano novo e comece já!

5.Fortalecer sua candidatura – Parte 2

Quais são os gaps no seu perfil? Notas baixas na faculdade? Ausência de experiência de liderança? Ausencia de experiência que tenha a ver com a nova carreira/setor que você pretende entrar?

Olhe para seu perfil sob a perspectiva da escola. O que eu busco nos futuros candidatos? O que falta neste candidato específico? Você tem tempo de fazer algo a respeito. Pode assistir aulas suplementares de alguma matéria. Pode cavar um projeto no seu trabalho em que tenha contato com várias áreas. Pode ter uma experiência não-remunerada de consultoria na empresa do pai do seu amigo. Veja que pilar do seu histórico está mais capenga e corra atrás.

6.Documentos em ordem

Essa é fácil. Busque na faculdade seu histórico escolar e mande traduzir. Garanta que seu passaporte esteja em dia no caso de querer visitar as escolas. Deixe seu CV tinindo e nos modelos de MBA.

Como você pode ver, tem bastante coisa para fazer. Agora é colocar a mão na massa!