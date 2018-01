P- Pré-MBA

Parabéns! Você passou no MBA e vai realizar seu sonho! Mas, você está realmente pronto para tirar o melhor dele?

Para aqueles que fizeram administração ou que já trabalham com temas comuns ao mundo de negócios, a resposta mais provável é que sim. Não há assuntos com os quais não esteja familiarizado e isso certamente ajuda a já começar seu MBA com um bom ritmo.

Para aqueles que com uma formação fora desse universo, como por exemplo, publicitários, advogados, médicos, dentre outros, o MBA pode começar antes. Várias escolas oferecem cursos pré-MBA, para que os candidatos menos familiarizados tenham uma base em assuntos quantitativos (Excel, contabilidade, etc.) como em aspectos culturais / língua.

Oferecido normalmente 4 a 6 semanas antes do MBA começar, o pré-MBA pode ser uma grande ajuda no inicio já desgastante do MBA. Entender como o programa funciona, se adaptar a ele, fazer amigos, aprender o funcionamento da escola, cidade, mesmo de seus eletrodomésticos é extenuante… Imagine se somado a tudo isso você ainda tiver que aprender o básico de contabilidade, Excel, etc. ou mesmo melhorar seu inglês para participar das aulas!

Muitas vezes as escolas pedem que o candidato se matricule num curso pré-MBA na própria escola ou que demonstre que fez algum curso para melhorar em algum pré-requisito. O fato de poder chegar antes na escola, conviver com os professores e demais profissionais do centro de carreira pode ser uma oportunidade de ter mais atenção e mais dicas sobre como aproveitar o curso ao máximo.