P – Posicionamento no Application

O posicionamento que você adota ao escrever seus essays para as escolas é muito importante. É o que garante uma coerência entre sua história, seus valores, personalidade e sonhos. Muito se fala que ao escrever, você deve mostrar-se único, se diferenciar de outros candidatos. Mas como se diferenciar se alguns pilares são parecidos? Ter estudado engenharia ou administração numa escola de primeira linha, trabalhar em banco, consultoria ou uma grande empresa, ter feito programa de trainee…trabalho voluntário, empresa junior. Apenas estes elementos não são suficientes para garantir esta diferenciação e posicionamento. Mas quando você começa a conectar estes elementos com seus valores, motivações, episódios de sua vida que tiveram papel especial para a definição de seus objetivos, crenças, talentos você consegue se diferenciar. Então, ter um posicionamento nos essays é mostrar suas razões pessoais que tornam o seu caminho único e seus sonhos refletindo a sua identidade.

Escrever essays às vezes parece com deitar-se no divã e mergulhar para um auto-conhecimento. Essa análise tem um papel importante pois você acaba amadurecendo seus objetivos, entende melhor quem você é e com isso consegue aproveitar melhor os dois anos de MBA. Dado que o MBA tem por objetivo formar líderes que possam atuar nas mais diversas áreas de negócios e dado que um bom líder deve em primeiro lugar se conhecer, este momento de introspecção é um primeiro passo para o desenvolvimento de cada um em termos de liderança. Além disso, quando você conhece melhor ou tem um norte sobre o que quer fazer em seu futuro profissional, pode escolher melhor para quais escolas vai aplicar e quando for escrever os essays para uma dada escola, conseguirá refletir melhor a sua escolha por aquela escola específica. O posicionamento deve também sutilmente mostrar que existe um alinhamento entre candidato-escola.

O posicionamento conecta passado – presente – futuro. Dados seus objetivos futuros, quais eventos de sua história ajudam a dar suporte a esses objetivos? Por exemplo, se você quer se posicionar como executivo, onde em sua história podemos ver um bom potencial para isso? Você é habilidoso em trabalho em equipe? Tem visão estratégica? Sabe negociar e persuadir? Sabe ler pessoas? Com isso, você consegue escolher melhor quais as estórias que vai contar nos essays ou quais aspectos/eventos vai enfatizar.

É muito importante que o posicionamento tenha suporte de fatos. Primeiro por que a vida é feita deles e não de ideias abstratas. Segundo por que fatos geram indícios e suporte para seu posicionamento e assim ajudam a aumentar sua credibilidade. Dedique tempo para construir seu posicionamento e em fazer um bom brainstorm das estórias que vai contar, por quê vai contar e o que você quer que o leitor conclua depois que ler seus essays. Ao fazer esta preparação, você certamente evitará escrever essays superficias ou então ficar perdido ou sem identidade.