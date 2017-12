P – Passagem

A nova temporada de aplicações para MBAs internacionais começa e esta coluna também começa com uma nova autora! Após 116 posts ao longo de pouco mais de dois anos, tive como objetivo compartilhar um pouco do meu conhecimento e prática como consultora para MBA neste espaço oferecido pelo Estadão. Daqui para frente a Paula Braga assume este posto e continua dando agora a sua cara e tom para o blog. Fico contente de ter encontrado a Paula e de poder assim manter viva essa fonte de informação, práticas e reflexões sobre MBA e carreira, pois continuo acreditando, da mesmo forma que acreditava há mais de dois anos, que o Brasil tem um grande mercado para pessoas altamente qualificadas. Temos cerca de 4000 MBAs internacionais ativos no país e por ano devemos receber cerca de 400. Há muito espaço para novos MBAs, senão carência!

Após mais de 20 anos como coach e consultora para MBA, também estou aqui fazendo uma transição de carreira. Ao longo dos cinco últimos anos eu vim dando pequenos porém sólidos passos em consultoria sistêmica e agora é o momento de mergulhar neste novo universo! Quer saber o que é consultoria sistêmica? Acompanhe em breve o meu novo blog no caderno de Economia e Negócios “Lentes da Decisão”. Neste novo blog, juntamente com Cornélia Bonenkcamp, tratarei de decisões de negócios e carreira, a partir de uma perspectiva sistêmica e pensamento complexo. Buscamos ampliar a visão para a inclusão de pontos de vista ou variáveis menos tradicionalmente abordadas nos negócios, mas não menso decisivas ou importantes. De fato, já estamos com o primeiro post “no forno”.

Neste momento a Paula está na região de Chicago e tenho certeza que logo trará novidades e informações super importantes para os candidatos de MBA que estão aplicando agora. Tenho certeza de que essa nova temporada de aplicações estará muito bem coberta pela Paula. E eu também estou curiosa de como vai ficar a cara deste blog sob o comando e escrita dela!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

abraços,

Claudia Gonçalves