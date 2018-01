P – Palavras proibidas nos essays

Imagine ler cerca de 4000 aplicações. Dificilmente os funcionários dos comitês de admissões acharão depois na milésima aplicação que estão diante de algo original e capaz de fazê-los aprumar na cadeira e querer ler mais.

Essa é árdua missão dos candidatos de MBA. Muito embora a história de cada um seja original, pois as motivações e forma como lida com situações parecidas diferem, a estrutura do texto pode ficar parecida (leia o post sobre contar estórias de 27 de junho) também podemos cair na tentação de usar palavras que se tornam batidas e sem sentido. A cada ano essa lista negra de palavras que perdem a vivacidade e colorido vai mudando. Claro que nem sempre podemos evitar o use de palavras cujo uso excessivo as tornou menos significativas, mas nestas situações a precisão da frase e contexto ajudarão a devolver significado e potência a elas. Use dicionários de sinônimos para buscar palavras interessantes para seus textos. Procure formas novas de expressar suas ideias. Sempre use situações e contextos tangíveis para tornar suas estórias mais significativas e ganhe credibilidade com detalhes concretos.

Use as palavras de modo sábio. Procure sair dos automatismos e jargões e assim se destacar. Isso certamente diferenciará seus essays.

Palavras que os admissions provavelmente não conseguem mais ouvir:

Question the status quo

Diversity/ diverse experiences

committed

challenge

leverage my background

leadership acumen

inspire

give back to society

Breakthrough to the next level

High powered, human potential

Dynamic environment

Palavras para se usar com cuidado:

POSITIVAS NEGATIVAS choice Out of control edge Crash and burn game-changer overwhelm killer pain Win-win Left behind Bottom line For years power failure

Verbos poderosos: