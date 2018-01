O – Optional Essay

Muitas escolas de MBA oferecem um espaço a que chamam de essay opcional para que você possa discutir qualquer assunto que não tenha tido espaço em outros pontos do application.

Algumas escolas perguntam especificamente sobre circunstâncias extenuantes como por exemplo, algum problema no desempenho acadêmico, período em que ficou desempregado (mais de 3 meses), escolha de recomendadores não usual. Quando a escola oferece o espaço para estes assuntos, não recomendo tentar aproveitar o espaço para se vender de alguma forma, pois pode parecer que você tem dificuldade de lidar com seus pontos fracos, ou que quer mascarar alguma fraqueza. Por outro lado, se você aborda algum ponto fraco de maneira franca e madura, isso pode gerar pontos para você.

Muitas escolas que têm o essay opcional, contudo, deixam o espaço livre para você abordar qualquer assunto. Apesar do essay se chamar “opcional”, acho uma oportunidade muito boa de tratar de pontos que podem fortalecer ainda mais a sua candidatura. Eu sempre aconselho a fazer esse essay. As escolas buscam entender quem é o candidato, sua vida, seus valores. Se nos demais essays você não conseguiu abordar as diversas dimensões de sua vida, o essay opcional será um excelente espaço para balancear aquilo que está mostrando a seu respeito. Não tente usar este espaço para descrever mais uma conquista sua.

Assuntos que você pode abordar:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1- Sua escolha de cartas de recomendação – já abordamos esse tema no tópico de cartas de recomendação.

2- Esportes – esse é um tema interessante, pois a prática e envolvimento com esportes normalmente desenvolvem disciplina, resiliência, trabalho em equipe, determinação; se você teve uma posição de liderança em algum time ainda melhor!

3- Trabalho comunitário – isso não se reduz a trabalho voluntário. Qualquer atividade fora das suas obrigações usuais ou que não seja remunerada cabe aqui. Envolvimento com centro acadêmico, organização de eventos, palestras, trabalho voluntário, aulas gratuitas. Aqui as escolas buscam perceber o quanto você é capaz de fazer para além de seu ganho pessoal.

4- Desempenho acadêmico – se suas notas não foram muito boas ou se repetiu alguma matéria na faculdade – aqui você pode explicar por quê. Ficou doente? Estava desmotivado? Deu mais foco ao trabalho?

5- Experiência internacional – intercâmbios, viagens prolongadas, trabalho….aqui você tem a chance de mostrar que tem a cabeça aberta, horizontes expandidos, que pode ter uma boa capacidade de adaptação, flexibilidade e compreensão de diferenças culturais.