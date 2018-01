O – Online: o MBA flexível e híbrido

O MBA online vem sendo uma opção recente muito interessante para aqueles que não querem interromper suas carreiras e têm dificuldades em assistir aulas regulares num MBA part-time ou executivo.

Normalmente com um forte componente na internet, esses programas se utilizam de semanas de imersão; finais de semana de retiro; trabalhos em grupo.

Alguns dos critérios de escolha para um MBA online são diferentes em relação ao programa em tempo integral.

Idealmente busque um MBA online acreditado – que passou por um sistema de avaliação de uma entidade que possa comprovar a qualidade do programa – prefira a acreditação da AACSB – entre no site da instituição e veja quais MBAs online são acreditados. Outro ponto importante é ver se o diploma conferido pelo sistema online é o mesmo do programa tradicional. O melhor é que não haja nenhuma distinção. As três primeiras escolas da tabela abixo oferecem exatamente o mesmo certificado para o MBA online ou o tradicional. Veja também não só o perfil dos alunos do curso online mas também onde foram trabalhar depois e se tiveram progresso na carreira por promoção ou aumento de salário.

Além da plataforma tecnológica utilizada, veja se há suporte 24/7 e qual a carga de trabalhos e atividades online e offline. Veja qual a dedicação semanal que deverá ter para o curso. Alguns falam em 20 horas semanais. Além disso, quais serviços estão disponíveis? O Centro de Carreira é importante e pode ajudar na hora de uma mudança de emprego; financiamento pode ser importante também, visto que alguns cursos são bem caros.

Voltando para a sala de aula virtual, além de entender como funciona a plataforma tecnológica para interação com professor e colegas de classe, tente saber se o copro docente é o mesmo do curso em tempo integral. Se a escola alocr seus professores mais renomados para o curso online, pode ser um ótimo indicador de que a escola está investindo em fazer deste um curso de boa qualidade.

Os componentes híbridos e a quantidade de ocasiões para networking também são importantes. As pessoas de sua turma virtual e demais alunos do curso serão seus colegas pelos próximos 20 anos! Veja como a escola estimula o contato entre alunos e com ex-alunos. Veja também como são montados os times virtuias, com quem você fará trabalhos e projetos de consultoria.

Vários cursos online também oferecem a oportunidade de se especializar em finanças, marketing, empreendedorismo e alguns poucos oferecem a oportunidade de migrar do MBA online para o de tempo integral após o primeiro ano.

Escola de MBA Online Custo total em dólares Duração em meses Componentes híbridos Carnegie Mellon (Tepper) $118,000 32 15 finais de semana “access” UNC Kenan-Flagler $93,500 18-36 encontros quadrimestais de 3 dias Indiana (Kelley) $58,395 24-60 Duas semanas no campus Penn State (World Campus) $59,312 24 duas residências Babson (Olin) $78,200 21 sessões de 3 dias a cada 7 semanas Arizona State (Carey) $54,600 23 orientação no campus – 3 dias Northeastern University $69,250 24-27 nenhum Thunderbird $69,800 19-28 dois seminários globais de uma semana cada George Washington $77,700 36 nenhum Florida (Hough) $52,500 27 6 residências de final de semana Temple (Fox) $62,208 20 semana residencial de abertura Arizona (Eller) $45,000 14 nenhum Syracuse (Whitman) $69,876 36 semana residencial de abertura Texas-Dallas (Jindal) $42,240 24-36 nenhum NC State (Jenkins) $34,827 21-72 imersão de 3 dias Auburn University $27,000 27 imersão de 3 dias no final Howard University $62,500 18 resindência no final Pepperdine não disponível 24-84 final de semana em residencia no final Massachusetts (Isenberg) $29,250 não disponível nenhum Hofstra (Zarb) $67,100 24 2 residências de 4 dias

Na Europa há o renomado programa online do IE (Espanha – ver IE Global Online MBA) e de Warwick Business School’s MBA by distance learning.