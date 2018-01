N – NYU Stern

NYU Stern

44 West 4th Street

Kaufman Management Center

New York, New York 10012, United States

NYU tem uma excelente escola de negócios, Stern, com um ambiente colaborativo, pertinho de Wall Street e num grande centro cosmopolita: Nova Iorque. Essa combinação se traduz numa vocação e habilidade de transitar e compreender um ambiente de negócios internacional.

A promessa da escolar é Education in Possible (em tradução livre, Educação na Possibilidade) – que traduz a combinação de rigor acadêmico em sala de aula com o engajamento em atividades fora de sala de aula. A promessa se sustenta em quatro valores: Excelência Acadêmica, Inteligência (QI) e Inteligência Emocional, Colaboração e a Energia de um Centro Global.

Stern’s tem um programa de MBA em tempo parcial muito grande, contando com cerca de 2100 alunos. Já o programa em tempo integral conta com 784 estudantes. O curso tem 60 créditos, dos quais cerca de metade são eletivas. A estrutura do programa contém um Pré-Semestre, em que os alunos se conhecem, exploram Nova Iorque, entendem a vida acadêmica e oportunidades de trabalho e vida estudantil. Como na maioria dos MBAs, em Stern o primeiro ano também é composto principalmente de material obrigatórias, nas áreas fundamentais de negócios: Contabilidade e Relatórios Financeiros, Estatísitca e Análise de dados, e mais sete opções de cursos a serem escolhidas dentre as obrigatórias. Alunos que possuem graduação em negócios ou um CPA podem pedir equivalência desses créditos. O segundo ano é o tempo das eletivas e o curso final, Responsabilidade Profissional. Stern oferece um MBA em General Management e é possível escolher até três trilhas ou especialidades, com 3 eletivas cada.

Além de sua proximidade a Wall Street, NYU está muito próxima também das empresas de tecnologia da cena Nova Iorquina.

GMAT médio: 720

Custo do programa: US$ 111.708,00

Custo de vida: US$ 89.860,00

Taxa de aprovação: 16%

Ofertas de Empregos: 94%

Salário médio: US$ 107.875

Setor que mais contrata: Serviços Financeiros, 45% consultoria: 22%; Bens de consumo: 11%

Média Acadêmica: 3,36

Média de Experiência Profissional: 58 meses