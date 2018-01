N – Novo Financiamento em Ross

Ross ficou sem financiamento para estrangeiros por cerca de 2 anos. A grande dificuldade dos modelos tradicionais americanos de financiamento é conseguir um avalista americano para assinar o empréstimo. Os financiamentos sem avalistas são especialmente desenhados para atender candidatos estrangeiros. Com certeza isso aumenta a atratividade da escola, uma vez que volta a ser viável para muitos candidatos estrangeiros que precisam de financiamento para conquistar esse sonho.

Elegibilidade: Estudantes estrangeiros.

Valor Máximo do empréstimo: O valor máximo que qualquer pessooa pode emprestar é o valor de tuition de um ano (aprox. US$ 50 mil). Contudo, o tamanho do empréstimo depende de uma avaliação de seu perfil. A Prodigy (empresa que dá os empréstimos) aprova o empréstimo máximo de acordo com critérios próprios e isso pode variar de candidato para candidato. O empréstimo pode ser usado para pagar o curso ou o custo de vida.

Taxa de juros: Depende do perfil individual, entre 6-12%.

Garantias: Sem fiadores, avalistas ou colaterais exigidos.

Taxas adicionais: Taxa administrativa: 3.5% do montante. 50% dessa taxa ou um mínimo de US $400 (o que for maior) deve ser pago antecipadamente. O restante será acrescido ao empréstimo.

Desembolso: Os fundos vão direto para a escola.

Período de graciosidade: Durante o período do curso e mais seis meses após formatura não há pagamento do empréstimo, mas a taxa de juros já incide.

Pagamento: Após o período de graciosidade, há um período de 10 anos para saldar a dívida. Não há penalidades para pagamento antecipado.

Período de aplicação: Termina 4 semanas antes do desembolso.