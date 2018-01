Massachusetts Institute of Technology



MIT é uma escola bastante conhecida por sua intima conexão com o mundo da tecnologia e muitas vezes aqui no Brasil é considerada uma escola para engenheiros por sua forte base quantitativa. Sem dúvida, MIT possui um forte viés analítico e quantitativo, sem deixar de lado a criatividade e colaboração. Diferentemente de sua vizinha, Harvard, cujo método é quase exclusivamente o de estudo de casos, no MIT os alunos contam com projetos em grupo, discussões de casos com executivos, aulas expositivas, estudos de casos, e aulas práticas e laboratórios. O primeiro semestre é de matérias fundamentais e obrigatórias, em que os alunos são divididos em grupos de 6 ou 7 alunos, que juntos trabalharão para construir seus fundamentos em contabilidade, economia, comunicação gerencial, estatística e processos organizacionais. Ainda nesse período irão fazer uma eletiva em marketing, estratégia, operações, ou finanças. Depois desse primeiro semestre, os alunos ganham liberdade para customizar seus estudos nos outros 3 semestres. As classes são de mais ou menos 68 alunos, com 10 a 12 times em cada classe.

O SIP substitui o tradicional period de 13 semanas por um ritmo mais eficiente, permitindo exploração for a da sala de aula. O SIP ocorre na metade de cada semestre e oferece uma janela de uma semana para que os alunos mergulhem emu ma prática intensa. No primeiro semestre, o SIP concentra-se em tópicos de liderança e ética.

Mens et Manus – mente e mãos é o moto do MIT, refletindo seu foco em aliar teoria com vivência prática. O aprendizado na prática é uma tônica do curso, misturando estudo de caso, projetos reais em empresas, dados históricos, e oportunidades para reflexão.

O MIT vem colocando peso em ética e responsabilidade somadas à inovação em gestão. O peso da prática e das coisas acontecendo em tempo real pode ser impressionante. Numa aula, o professor por se conectar via Skype com um executivo da empresa que estão estudando e discutir aquele caso ao vivo.





Action Learning Labs

Período de palestras, filmes, forums, sessões de uma série de assuntos amplos para aquees que querem ampliar seus horizontes além de negócios. Em janeiro, o IAP dura 4 semanas e pode ter cursos contando créditos ou não. Assunto spodem variar de An Introduction to Nuclear Power, Mediterranean Cooking, Developing Scalable Cloud Applications Using Spring, e Welding. Os alunos que se inscrevem nos G-Lab e L-Lab cursos de aprendizado prático passarão o period do IAP viajando para as localidades ao redor do mundo para realizarem seus projetos nas empresas que os recebem.

Laboratórios que visam combinar ação no mundo real com a teoria de sala aula. G-Lab – os alunos ajudam empreendedores em economias em desenvolvimento ao redor do mundo. O L-Lab pareia alunos com líderes para ajudar a implementar as inovações que geram responsabilidade social e sustentabilidade global. O S-Lab foca assuntos específicos de sustentabilidade.

Duplos programas:

O MIT oferece programas duplos como o LGO (Leaders of Global Operations) em conjunto com a escola de engenharia e o programa de 3 anos com a Harvard Kennedy School of Government.

Outros dois programas ineterssantes que o MIT oferece são o EMBA, programa de MBA executivo de 20 meses para aqueles com 10 ou mais anos de experiência e que queiram se desenvolver sem sair de seu trabalho e o Sloan Fellows Program in Innovation and Global Leadership, um MBA de 10 meses full-time condensado cujo publico alvo é similar ao do EMBA. O Master in Management é a versão acadêmica do MBA, em eu o aluno deve apresentar uma tese ao final e se destina a alunos internacionais para um mestrado –sanduíche.

Alguns pareciros internacionais do MIT incluem: SKK-GSB, Tsinghua University, Fudan University, e Lingnan (University) College; Chinese University Hong Kong, HEC Paris, IE Business School, Imperial College, Indian School of Business, e The Lisbon MBA Program.

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 9

Forbes (2011): 10

U.S. News & World Report (2012): 4

Financial Times (2012): 7 (Global), 5 (U.S.)

The Economist (2012): 7 (Global), 7 (U.S.)

Custo do curso: $116,400

Orçamento para 2 anos: $177,898

Média de GMAT: 711

Faixa de GMAT: 660-760

GPA: 3.57

Taxa de aceitação: 16%

Alunos no Full-Time MBA: 790

Internacional: 45%

Mulheres: 34%

Idade média: 28

Salário Base: $119,000