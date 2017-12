M – Mercado de Trabalho Pós-MBA

As ofertas de empregos pós-mba cresceram em 2012. Nas escolas Top 30 dos Estados Unidos, a taxa de alunos empregados até três meses pós-mba aumentou para mais da metade das escolas. Mesmo entre as que tiveram uma discreta queda, isso não significa que o mercado não está aquecido. As escolas reportam que os alunos estão mais confiantes e têm esperado mais tempo para encontrar o emprego dos sonhos.

Outra boa notícia é que os salários também cresceram, mostrando que o diploma realmente faz valorizar seu salário. Este ano os MBA’s registraram o maior percentual de aumento sobre o salário pré-mba dos alunos. Os graduados de Michigan State tiveram um aumento de 268.6%! Kenan Flagler, 122,2% e Kelley 119,6%.; números que não incluem bonus.

Terceira boa notícia refere-se ao tão badalado emprego em Private Equity. Fundos estão investindo por tempo mais longo e com isso ampliando posições nas suas empresas investidas. Além do clássico emprego de muita análise em que as pessoas com histórico em banco de investimento levam grande vantagem, agora profissionais vindos de consultoria, e mesmo da industria encontram espaço para atuarem nesse setor.